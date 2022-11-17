Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda yeni görüntülere ulaşıldı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 17 Kasım 2022 Perşembe atv izle! | Video 17.11.2022 | 10:48
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Erzurum’da yoğun sis zinzirleme kazayı beraberinde getirdi | Video 17.11.2022 | 10:12
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Son Dakika: Eren Abluka Sonbahar Kış-14 Operasyonu başlatıldı | Video 17.11.2022 | 10:12
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Trenle çarpışan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 ölü | Video 17.11.2022 | 09:48
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Şarampole yuvarlanan otomobildeki karı-koca yaralandı | Video 17.11.2022 | 09:12
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Fatih’te 3 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı | Video 17.11.2022 | 08:46
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Ankara’da hırsızlık çetesine “Keklik” operasyonu | Video 17.11.2022 | 08:45
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SON DAKİKA: İstiklal'deki saldırının failleri adliyeye sevk edildi! | Video 17.11.2022 | 08:54
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Telefonla konuşurken, bodrum kata böyle düştü | Video 17.11.2022 | 01:26
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Abisinden çaldığı otomobille kaçarken yakalandı | Video 16.11.2022 | 17:46
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İstiklal Caddesi'nde 'birlik ve beraberlik' mesajı | Video 16.11.2022 | 15:53
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SON DAKİKA: Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası! | Video 16.11.2022 | 14:40
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Her gün ilk siftah parası güvercinlerin... | Video 16.11.2022 | 13:59
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 zehir taciri suçüstü yakalandı | Video 16.11.2022 | 14:02
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Fatih'te Cibuti ve Senegalli'nin parasını çalan Etiyopyalı yakalandı | Video 16.11.2022 | 12:09
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 Temmuz 2018’de İstanbul polisi tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kandilli'deki villaya düzenlenen operasyon sırasında yaşananların kayda alındığı yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde sanık Mert Sucu'nun ateş ettiği polislerin vurulmasının ardından yaşanan hareketlilik de polis kamerasına yansıyor.