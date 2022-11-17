Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda yeni görüntülere ulaşıldı | Video

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 Temmuz 2018’de İstanbul polisi tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kandilli'deki villaya düzenlenen operasyon sırasında yaşananların kayda alındığı yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde sanık Mert Sucu'nun ateş ettiği polislerin vurulmasının ardından yaşanan hareketlilik de polis kamerasına yansıyor.