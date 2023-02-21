Afşin'de depremde 155 kişi öldü. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor | Video 21.02.2023 | 09:38 Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, depremde ilçede toplam 155 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, Enkaz çalışmalarında 38 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. Geçen hafta da enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Her enkaza bir numara veriliyor. Bütün enkazlar, numaralandırılarak dökülüyor dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afşin ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, son duruma ilişkin bilgi verdi. Afşin'de toplam 155 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Vali Çiftçi, İlçemizde 43 tane enkaz haline gelmiş bina ile 200 tane oturulamaz hale gelen ağır hasarlı bina vardı. Köylerimizde de 349 tane bina enkaz halindeydi. Tablo, bu şekildeydi. Afşin'de bir hafta arama-kurtarma çalışmalarımız devam etti. Bir haftanın sonucunda buradaki toplam vefat sayısı 155'tir. Enkaz çalışmalarında 38 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. 91 vatandaşımız da enkazdan vefat etmiş halde çıkmış oldu. Geçen hafta da enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. 1 hafta içinde toplam 21 enkazı kaldırmış olduk. 5 tanesinde de çalışmalarımız devam ediyor dedi.

'ENKAZ, NUMARALANDIRILARAK DÖKÜLÜYOR'

Enkaz kaldırma sürecine ilişkin Vali Çiftçi, Her enkaza bir numara veriliyor. Şu anda başında bulunduğumuz enkazın numarası 19. Enkazlar buradan kamyonlara yüklenip, enkaz depolama alanına gidiyor. Bütün enkaz, numaralandırılarak dökülüyor. Herhangi bir hırsızlık olayına karşı da jandarmamız 24 saat nöbet tutuyor. Enkazda kıymetli eşyası olanlar, enkaza gitmek suretiyle arama yapabiliyor. Buldukları eşyalar başkalarının malzemeleri ile karışmaması için tutanakla teslim ediliyor diye konuştu.

'340 TIR İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GELDİ'

Çorum'dan Afşin'e yardımların devam ettiğini kaydeden Vali Çiftçi, Çorum'dan ve ülkemizin çeşitli illerinden buraya 340 TIR insani yardım malzemesi geldi. Bir de kayıtlara girmeyip, direkt köylerimize gönderilen malzemeler var. Onlar ile birlikte gelen yardımları dağıtmaya yetişemedik. Yakacak yardımlarımız oldu. Bölgede hava sıcaklıkları, eksinin altında seyrediyor. Özellikle akşamları hava çok soğuk. Bu soğuklarda çadırda kalmak hakikaten zor. Çorum'daki yetkililer ile yaptığım telefon görüşmelerinde yakacak yardımı ihtiyacımız olduğunu söyledim. Bugüne kadar Afşin'de vatandaşlara 3 bin 200 ton kömür ve odun dağıttık dedi.

'3 BİN 100 TANE KONTEYNER KURMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

8 ayrı noktada çadır kentin olduğunu söyleyen Vali Çiftçi, şöyle konuştu:

Buralarda 2 bin 600'e yakın vatandaşımız barınıyor. Depremden bir gün sonra sıcak yemek çıkarmaya başladık. İlçede 17 tane mobil aşevimiz var. Burada kalan ve diğer depremzede vatandaşlarımıza da sıcak yemek ve çorba dağıtıyoruz. Konteyner kent ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü çadır kent geçici bir çözüm. Çadırlarda uzun süre barınmanın imkanı yok. Çadır kentleri de ziyaret ettiğimde görüyorum; sobalar ile ısınıyorlar. Başka yerlerde akrabası olan vatandaşlarımız Afşin'den ayrıldı. Kayıtlarımıza göre, 5 bin vatandaşımız bölgeden ayrılmış durumda. Burada kalanlar için 230 dönümlük konteyner kuracağımız bir alan belirledik. Çekmeköy Belediye'miz bölgeye 350 tane konteyner kurmak için çalışmalarını yürütüyor. 250 tane de Emlak Konut konteyner kuracak. Diğer kurumlarla birlikte bölgemize 3 bin 100 tane konteyner kurmayı düşünüyoruz. Şu anda altyapı çalışmaları başladı ve devam ediyor.