Afyon Valisi Yiğitbaşı, Mehmetçik ile bir araya geldi | Video 27.07.2023 | 15:16 Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel’i ziyaret ederek, Mehmetçikle yemek yedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet tarihinin ilk başörtülü Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan'ın İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen Asayiş Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantı öncesi jandarma personeli ile öğle yemeğinde bir araya gelen Vali Yiğitbaşı, Mehmetçik ile yemek yiyip onlarla birlikte sohbet etti.

Vali Yiğitbaşı, sohbetin ardından asayiş toplantısına başkanlık etti.

Afyonkarahisar'ın asayiş konularının görüşüldüğü toplantıda Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın huzuru ve güveni için gece gündüz çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.