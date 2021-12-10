Video Yaşam Afyonkarahisar'da 12 hayvanın ölümünde zehirlenmeden şüpheleniliyor! | Video
Afyonkarahisar'da 12 hayvanın ölümünde zehirlenmeden şüpheleniliyor! | Video

Afyonkarahisar'da 12 hayvanın ölümünde zehirlenmeden şüpheleniliyor! | Video

10.12.2021 | 12:16

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Akkonak köyünde, köylülerin iddiasına göre, farklı noktalara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakılan ve zehirli olduğu düşünülen yiyeceklerden dolayı 1'i gebe 5 köpek, 6 kedi ve 1 tavuk öldü.

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Olay, Çay ilçesi Akkonak köyünde meydana geldi. 10 gün sonra doğum yapmasını beklediği köpeği beslemek için yanına giden İskender Öztürk, köpeğin yerde hareketsiz olduğunu gördü. Öztürk, ardından markete giderken okulun bahçesinde 6 kedi ve 1 tavuk ile santral çevresinde 4 köpeğin yerde hareketsiz yattığını fark etti. Öztürk'ün ihbarıyla köye gelen Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı. Araştırmada ölen hayvanların vücudunda yara olmadığı ve zehirlenmeden kaynaklı ölmüş olabilecekleri değerlendirildi.

Sokak hayvanlarının yanında kendi köpeğinin de zehirlendiğini anlatan İskender Öztürk, "Sabah kalktığımda 10 gün sonra doğum yapacak köpeğimin cansız bedenini buldum. Markete giderken okulun bahçesinde 6 kedi ve 1 tavuk öldüğünü gördüm. Marketin yanında 2, santralin yanında da 2 köpeğin öldüğünü gördüm. Yetkililerden yardım istedim. Tavuk çöpten yiyecek alıyordu. Anında zehir aldı, öldü. Köyün 5 bölgesinde çöp konteyneri yakınında zehir bırakılarak hayvanlar can çekişerek vahşice katledilmiş" diye konuştu.

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