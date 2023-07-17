Ağrı Dağı'nda eriyen kar sele neden oldu | Video 17.07.2023 | 08:25 Ağrı Dağı'nda her yıl tekrarlanan doğa olayı bu yıl da tekrar oldu, eriyen kar sele neden oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin 5 bin 137 rakımıyla çatısı olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı. Her yıl Iğdır Aralık ilçesi ve Ağrı Doğubayazıt tarafında yaşanan karın erimesi sonucu oluşan sel, çamur ve kayaları aşağı kısımlara kadar götürüyor. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.