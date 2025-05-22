Ağrı'da usulsüz hayvan sevk belgesi operasyonu: 9 şüpheli gözaltında | Video
Ağrı'da usulsüz hayvan sevk belgesi düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, 1.150 adet yasadışı hayvan küpesi ile çeşitli materyaller ele geçirildi. Operasyonla yaklaşık 5 milyon liralık kamu zararı engellendi.
Yürütülen soruşturma kapsamında il merkezindeki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yasa dışı yollarla temin edildiği değerlendirilen 1.150 adet hayvan küpesi, 2 adet küpe sökme-takma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 109 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, usulsüz sevk işlemlerinde kullanıldığı düşünülen çok sayıda doküman ile senetler ele geçirildi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan başarılı operasyon sonucunda yaklaşık 5 milyon TL kamu zararının önüne geçilmiştir. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.
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