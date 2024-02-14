Video Yaşam Ailesinin oyun oynamasına izin vermediği 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu | Video
Ailesinin oyun oynamasına izin vermediği 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu | Video

Ailesinin oyun oynamasına izin vermediği 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu | Video

14.02.2024 | 09:13

Samsun'da ailesinin internette şiddet içeren oyunu oynamasına izin vermediği iddia edilen 12 yaşındaki çocuk, evlerinde tabancayla kendini vurarak ağır yaralandı.

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Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Sarıdibek Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki E.C., internette şiddet içeren oyunu oynamasına ailesi izin vermeyince evlerinde yatak odasına geçip burada tabancayla kendini kafasından vurdu. Silah sesi üzerine yatak odasına koşan ailesi çocuklarını kanlar içinde buldu. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Çocuğun yolda ambulansta kalbi durunca sağlık ekipleri çocuğu en yakın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada müdahalenin ardından duran kalbi çalıştırılan çocuk, doktor gözetiminde OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Yaralı, yoğun bakım servisinde tedavi altında alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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