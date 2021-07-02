Video Yaşam Akdeniz fokunun dalgalar arasındaki oyunu | Video

Akdeniz fokunun dalgalar arasındaki oyunu | Video

Akdeniz fokunun dalgalar arasındaki oyunu | Video
02.07.2021 | 13:44

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Antalya’nın Kaş kıyılarında Akdeniz fokunun kıyıya kadar çıkıp dalgalar arasında avlanması renkli görüntüler oluşturdu.

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Dünyada sayıları 500 ile 700 arasında olan nesli tükenme tehdidi altındaki Akdeniz foku, bu kez Kaş kıyılarında görüntülendi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayalık alana yaklaşan fokun avlandığı sırada kumsala kadar çıkıp dalgalar arasında yuvarlanması renkli görüntüler oluşturdu. Fokun sevimli hareketleri vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akdeniz fokunun yaşamlarıyla ilgili bilgiler veren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Foklar, dünyada nesli giderek azalan memeliler grubunda. Dünyadaki toplam sayısı 500 ila 700 arasında. Dünyadaki toplam Akdeniz fokunun dörtte üçlük kısmı Türkiye ve Yunanistan kıyılarında yer alıyor. Antalya çevresinde de 20'ye yakın fokun olduğunu tahmin ediyoruz. Belirtmek isterim ki foklar insanlarla çok çabuk bağ kurabiliyor. Zeki hayvanlar. İnsanlarla bağ kurarsa içlerine kadar girebilir" dedi.

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