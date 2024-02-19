Akdeniz'de gün batımı mest etti
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur sonrasında Akdeniz'de ortaya çıkan gün batımı görenleri büyülemeye yetti.
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