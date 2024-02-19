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Akdeniz'de gün batımı mest etti

Akdeniz'de gün batımı mest etti

19.02.2024 | 20:26

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur sonrasında Akdeniz'de ortaya çıkan gün batımı görenleri büyülemeye yetti.

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