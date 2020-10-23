Video Yaşam Aksaray'da Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi'nin temeli dualarla atıldı | Video

Aksaray'da Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi'nin temeli dualarla atıldı | Video

Aksaray'da Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi'nin temeli dualarla atıldı | Video
23.10.2020 | 17:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aksaray'da Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi'nin temeli dualarla atıldı | Video 04:06
Aksaray'da Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi'nin temeli dualarla atıldı | Video 23.10.2020 | 17:41
Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti | Video 00:17
Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti | Video 23.10.2020 | 17:29
Trafiği tehlikeye attığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı, yakayı ele verdi | Video 00:49
Trafiği tehlikeye attığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı, yakayı ele verdi | Video 23.10.2020 | 17:29
İzmir'de 'Gençlik aşısı' nedeniyle hastanelik olduğunu iddia eden kadın: Amacım sadece yüzümü nemlendirmekti | Video 08:20
İzmir'de 'Gençlik aşısı' nedeniyle hastanelik olduğunu iddia eden kadın: Amacım sadece yüzümü nemlendirmekti | Video 23.10.2020 | 16:49
Drift atıp sosyal medyadan paylaştı, trafik ekiplerine böyle yakalandı | Video 01:01
Drift atıp sosyal medyadan paylaştı, trafik ekiplerine böyle yakalandı | Video 23.10.2020 | 16:01
Sinem Umaş cezaevine girdi! 'Drone ile izleniyorum' | Video 03:51
Sinem Umaş cezaevine girdi! 'Drone ile izleniyorum' | Video 23.10.2020 | 15:08
Ankara'da oksijen tüpleri füze gibi fırladı: 1 kişi yaralandı, 1 iş yeri hasar gördü | Video 08:01
Ankara'da oksijen tüpleri füze gibi fırladı: 1 kişi yaralandı, 1 iş yeri hasar gördü | Video 23.10.2020 | 14:30
Bursa'da cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada | Video 02:25
Bursa'da cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada | Video 23.10.2020 | 14:27
'Dublör' kullanıp vurgun yaptılar... Operasyonla yakalandılar... | Video 00:41
'Dublör' kullanıp vurgun yaptılar... Operasyonla yakalandılar... | Video 23.10.2020 | 14:22
Çorum'da cipini yakmaya kalkan sürücüye vatandaşlardan müdahale | Video 03:21
Çorum'da cipini yakmaya kalkan sürücüye vatandaşlardan müdahale | Video 23.10.2020 | 14:20
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında ücretsiz dağıtılan tabletlerle ilgili açıklama | Video 04:05
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında ücretsiz dağıtılan tabletlerle ilgili açıklama | Video 23.10.2020 | 12:07
Antalya'da 15 kişiyle baskın yapan Rus otel sahibi, el ve ayaklarını bağladığı kiracısını dövdü | Video 04:40
Antalya'da 15 kişiyle baskın yapan Rus otel sahibi, el ve ayaklarını bağladığı kiracısını dövdü | Video 23.10.2020 | 12:03
Son dakika! İstanbul'da otomobil hırsızlarından Yok artık dedirten pişkin hareket | Video 01:31
Son dakika! İstanbul'da otomobil hırsızlarından "Yok artık" dedirten pişkin hareket | Video 23.10.2020 | 11:17
İstanbul Maltepe'de film senaryolarını aratmayan Covid-19 karantinasından kaçış anı kamerada | video 08:33
İstanbul Maltepe'de film senaryolarını aratmayan Covid-19 karantinasından kaçış anı kamerada | video 23.10.2020 | 11:01
İstanbul'da inşaatçı kılığına giren polis kendisini ABD subayı olarak tanıtan Nijeryalı dolandırıcıyı böyle yakaladı | Video 00:36
İstanbul'da inşaatçı kılığına giren polis kendisini ABD subayı olarak tanıtan Nijeryalı dolandırıcıyı böyle yakaladı | Video 23.10.2020 | 11:02
İstanbul Güngören'de Galatasaray Ultraslan tribün liderinin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada | Video 03:21
İstanbul Güngören'de Galatasaray Ultraslan tribün liderinin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada | Video 23.10.2020 | 10:55
Adana'da motosiklet sürücüsünün yayaya çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video 00:55
Adana'da motosiklet sürücüsünün yayaya çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video 23.10.2020 | 10:51
İstanbul’da yaşanan tekme ve yumruklu kavgalar kamerada | Video 01:25
İstanbul’da yaşanan tekme ve yumruklu kavgalar kamerada | Video 23.10.2020 | 10:42
Bursa'da motosikletin kaykaya biner gibi çalındığı anlar kamerada | Video 00:28
Bursa'da motosikletin kaykaya biner gibi çalındığı anlar kamerada | Video 23.10.2020 | 09:55
Müge Anlı 23 Ekim 2020 Cuma Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'dan gözleri yaşartan müjde | Video 11:35
Müge Anlı 23 Ekim 2020 Cuma Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'dan gözleri yaşartan müjde | Video 23.10.2020 | 10:23

Aksaray Belediyesi’nin Bedir Muhtar Kabristanlığı içerisinde hayata geçirdiği Bedir Muhtar Külliyesi ve Caminin temeli dualarla atıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatları doğrultusunda çalışmalara başlanılan külliye ve cami projesinde yapılan temel atma törenine AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Genel Meclis Başkanı M. Muammer Tüzün, İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, Aksaray Üniversitesi Rektörü Yusuf Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Jandarma Alay Komutanı Halil Murat Bilgiç ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehirlerin tarihinin ülkelerin tarihinde daha eskiye dayandığını ifade eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Devletler yıkılıyor kuruluyor ancak şehirler ülkenin temel unsuru oluyor. Şehirleri de anlatan anımsatan akıllarda kalmasını sağlayan oradaki eserler, camiler ve oranın ilim irfan alimleri, Ankaramız nasıl Hacı Bektaşi Veli ile İstanbul nasıl Ayasofya ile anılıyorsa Anadolu şehirlerimizde yapılan yapılar eserler ve camilerle anılıyor. Biz de buradan hareketle seçim dönemimizde Bedir Muhtar Kabristanlığına külliye ve cami projesine yer verdik. Allah nasip etti şartlar yerine geldi ve bugün temel atma törenini gerçekleştireceğiz. İnşallah kısa sürede inşaat çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Camimiz 570 metrekare kapalı alana sahip aynı anda bin vatandaşımızın namaz kılma imkanı sağlıyor. İnşaat alanı olarak da bin 100 metrekare alanı kapsıyor. Külliye kapsamında taziye salonları ve müştemilat alanları yer alıyor. Projemizi en kısa sürede tamamlayarak hizmete açıp Aksaray'ımızın ziyaret edilecek, anımsanacak, anılacak, dua alınacak bir yeri haline getirmeyi planlıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin törenimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Temel atma töreninin ardından protokol üyeleri ve davetlilerle birlikte inşaat alanını gezen Belediye Başkanı Evren Dinçer inşaat alanında bilgiler verdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA