Aleyna Tilki, önce konserde sonra evinin çatısında coştu! | Video

'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'yl sevgili olduğu konuşulan Aleyna Tilki, iddiaları doğrularcasına Uzi'nin konserine gitti. Konser boyunca bir dakika yerine oturmayan Aleyna Tilki'nin dansları dikkat çekti. Aleyna Tilki, danslarına evinde de devam etti. Evinin salonunda danseden Aleyna Tilki, daha sonra çatıya çıkıp danslarını sürdürdü.