Video Yaşam Aleyna Tilki, önce konserde sonra evinin çatısında coştu! | Video
Aleyna Tilki, önce konserde sonra evinin çatısında coştu! | Video

Aleyna Tilki, önce konserde sonra evinin çatısında coştu! | Video

10.01.2022 | 10:00

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'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'yl sevgili olduğu konuşulan Aleyna Tilki, iddiaları doğrularcasına Uzi'nin konserine gitti. Konser boyunca bir dakika yerine oturmayan Aleyna Tilki'nin dansları dikkat çekti. Aleyna Tilki, danslarına evinde de devam etti. Evinin salonunda danseden Aleyna Tilki, daha sonra çatıya çıkıp danslarını sürdürdü.

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