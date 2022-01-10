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OTOMATİK OYNAT
03:21
Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol keyfi | Video 10.01.2022 | 10:54
00:58
Sarıkamış'a beklenen kar geldi | Video 10.01.2022 | 10:51
06:28
Yasak ırklar için Bursa'da önemli çalışma | Video 10.01.2022 | 10:51
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Kendini soyduran kuyumcu, polisten kaçamadı | Video 10.01.2022 | 10:47
02:27
Bitlis Ahlat’ta yoğun kar yağışı | Video 10.01.2022 | 10:51
05:27
Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video 10.01.2022 | 10:47
01:54
Şehzadeler TOKİ'nin yüzde 50'si tamamlandı | Video 10.01.2022 | 10:46
03:20
Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü | Video 10.01.2022 | 10:44
01:02
Plastik fabrikasında korkutan yangın | Video 10.01.2022 | 10:32
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Aleyna Tilki, önce konserde sonra evinin çatısında coştu! | Video 10.01.2022 | 10:00
01:07
İstanbul Beşiktaş'ta değnekçinin suçüstü yakalanma anı kamerada 10.01.2022 | 09:45
01:01
Aleyna Tilki, sevgilisi rapçi Uzi'nin konserinde coştu! | Video 10.01.2022 | 09:29
02:34
İstanbul Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın 10.01.2022 | 09:18
02:53
Vatandaşlar, Hakkari'deki kayak merkezine akın etti | Video 10.01.2022 | 09:31
00:14
SON DAKİKA: Marmaris'te denizde şaşırtan görüntü! 10.01.2022 | 09:37
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Malatya’da iki otomobil çarpıştı | Video 10.01.2022 | 09:13
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SON DAKİKA: İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsü asırlık çınar ağacına çarptı 10.01.2022 | 09:19
'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'yl sevgili olduğu konuşulan Aleyna Tilki, iddiaları doğrularcasına Uzi'nin konserine gitti. Konser boyunca bir dakika yerine oturmayan Aleyna Tilki'nin dansları dikkat çekti. Aleyna Tilki, danslarına evinde de devam etti. Evinin salonunda danseden Aleyna Tilki, daha sonra çatıya çıkıp danslarını sürdürdü.