Video Yaşam Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası olmuştu! Pazarcılar suçüstü yakalattı | Video

Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası olmuştu! Pazarcılar suçüstü yakalattı | Video

Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası olmuştu! Pazarcılar suçüstü yakalattı | Video
13.06.2021 | 09:33

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İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir semt pazarında yankesicilik yapan bir kadın, pazarda tezgah açan esnafın ihbarıyla suçüstü yakalandı.

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İstanbul Polisi; semt pazarında dolaşarak seri yankesicilik olayları gerçekleştirdiği iddia edilen bir kadın yankesiciyi; pazarda tezgah açan esnafın ihbarı üzerine suçüstü yakaladı.

Polislerin tespitlerine ve iddialara göre; Esenyurt İlçesi'ne bağlı Ak Evler Mahallesi'nde bulunan semt pazarında "Müşteri" rolünde dolaşan C.K. isimli kadın yankesici; alışveriş yapan kişilerin anlık dalgınlıklarından faydalanarak çantalarından veya ceplerinden el çabukluğuyla para, cüzdan veya cep telefonlarını çalıyordu. Kadın yankesici özellikle tezgahların başında alışveriş yapan kadınları hedef seçiyordu. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınan ve "Yankesicilik" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan C.K. isimli şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kadın yankesici C.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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