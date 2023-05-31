Alkollü halde araçlarına çarptığı sürücülere saldırdı | Video

KONYA'da kuaför Suden Ç.(34), iddiaya göre otomobiliyle çarptığı sürücü Aykut E.'nin yolunu kesip durdurması üzerine, sürücüye tekme ve yumruk atarak saldırmaya çalıştı. Ardından durumu fark edip yardım için duran taksi şoförü Furkan K.'nin önce eliyle aynasını kırmak istedi, sonra aracıyla otomobile çarpıp zarar verdi. O anlar ise kameraya kayıtlarına yansıdı. Polise direnmesi üzerine gözaltına alınan Suden Ç.'nin 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.