Alkollü sürücüler zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı | Video 26.02.2024 | 15:53 Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirlemede kazada 3 kişi yaralanırken, sürücülerden 2'si alkollü çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Aşağı Işıklar mevkiinde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halindeki Kenan Ö'nün 16 JUS 26 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Aynı istikamette ilerleyen Mustafa K'., 07 LG 858 plakalı otomobiliyle, kaza yapan otomobile yardım için duran Ergün A'nın kullandığı 07 LOY 74 plakalı kamyonete çarpmamak için önce yolun sağındaki bordürlere ardından da 16 JUS 26 plakalı otomobile çarptı. Kazada bir otomobil an devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralu araç sürücüleri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü.Kaza yapan araç sürücülerinden Mustafa K., 1.5 promil, Kenan Ö.'nün 2.99 promil alkollü oldukları belirlendi. Alkollü sürücülere 6 bin 439'şar TL para cezası uygulanırken sürücü belgelerine 6 aylığına el konuldu.