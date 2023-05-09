Amasya’da atletizm şenliği | Video 09.05.2023 | 13:50 Amasya’da dünya Atletizm gününe özel olarak çocuk atletizm etkinlikleri ile 4-7 yaş minikler sporda buluştu, eğlencede birbirleriyle yarıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocukları spora yönlendirmek, spor alışkanlığı kazanmak için 81 ilde eş zamanlı Atletizm şenliği düzenlendi.

Amasya'da da 12 Haziran Şehir Stadyumunda 2 gün sürecek olan Atletizm şenliği düzenlendi. Şenliğe ilk gün 4-7 yaş arasındaki yaklaşık 500 çocuk katıldı.

Çocuklar şehir stadyumunda müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Atletizm spor dalının bilinilirliğinin arttırılmasının hedeflendiği şenlikte okul çağındaki çocukların ders dışı zamanlarında spor yapma becerilerinin geliştirilmesi, bilgisayar başında ve çeşitli durağan pozisyonlarda kalmalarına engel olunarak hareket etmelerini sağlanması amaçlanıyor.

Şenliği Ziyaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız eş zamanlı olarak 81 ilde 9 ve 10 Mayıs günlerinde sporu sevdirmek, dünya atletizm gününü de bir manada kutlamak bakımından 4-7 yaş arasındaki çocuklarımıza böyle bir farkındalık günü programladı." dedi.

7 Yaşındaki Mira Nildoğan, "Bugün buralarda oyun oynuyoruz. Eğleniyoruz, arkadaşlarımızla oyunlar oynuyoruz."

9 yaşındaki Ahmet Eren Torun, "Koşu yaptık, atış yaptık, çok eğlendik."

10 Yaşındaki Hamza Melih Albayrak, "Koştuk, atış yaptık, eğlendik. Gezdik, yürüdük. Böyle eğlenceler yaptık."

7 yaşındaki Pars Özmartı, "Bugün çok eğlendik, güzel etkinlikler vardı. Yani çok eğlendik diyebiliriz."

Atletizm İl Temsilcisi Umut Kutlu, "Bugün Dünya Çocuk Atletizm şenliklerini düzenliyoruz. Tüm dünya da ve ülkemizde eş zamanlı bir şekilde başladı. Burada amacımız çocuklara atletizm sporunun bilinirliğini artırmak." diye konuştu.

Amasya Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen etkinliğe Gençlik merkezi, Kızılay ve Yeşilay da destek verdi. Şenlik bugün ve yarın da devam edecek.