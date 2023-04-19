Anadolu Yakası'nda etkili olan sis böyle görüntülendi | Video 19.04.2023 | 09:35 Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Etkili olan sis havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Özellikle İstanbul Boğazı'nın Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Beşiktaş ve Eminönü tarafında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı.Sis yoğunluğu nedeniyle sürücüler de trafikte dikkatli ilerledi.