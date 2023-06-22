Video Yaşam Anahtarını kopyalayıp çaldıkları aracı sattılar: 5 gözaltı | Video
Anahtarını kopyalayıp çaldıkları aracı sattılar: 5 gözaltı | Video

Anahtarını kopyalayıp çaldıkları aracı sattılar: 5 gözaltı | Video

22.06.2023 | 13:31

Samsun'da anahtarı kopyalanarak çalınan aracın satılmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Nawar İbrahim Hussein Hussenın (41), aracını 415.000 TL'ye satılığa çıkardı. Kimliği belirsiz 2 kişi aracı satın almak istediklerini ve parayı da bir gün sonra ödeyeceklerini söyleyip aracı ve anahtarını aldı. Ertesi gün aracı geri getiren kimliği belirsiz şahıslar aracı almaktan vazgeçtiklerini söylediler. 2 gün sonra söz konusu araç park halindeyken çalındı. Aracın sahibi Irak uyruklu sahibi polise şikayette bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu aracın anahtar kopyalamak suretiyle çalındığını tespit ederek olayla ilgili A.Y.'yi (26) gözaltına aldı. A.Y. aracın kendisinde kaldığını ve anahtarını da kopyaladığını, çaldıktan sonra da 77 ACA 907 sayılı sahte plakayı araca taktığını, akabinde B.K. (20) ile aracı parçalamak için internette tanıştığı Terme ilçesindeki bir kişiye 80 bin liraya anlaşıp gönderdiğini itiraf etti.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, olayla ilgili A.Y. ile birlikte Y.K.(27), Y.A.(27) , Ö.Ö.(24) ve Suriye uyruklu A.K.'yi(23) yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan Ö.Ö. serbest bırakılırken, A.Y., Y.K., Y.A. ve A.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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