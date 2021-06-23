Aniden yola atladı, hayata kıl payı tutundu | Video

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde karşıdan karşıya geçerken trafiğin arasında kalan bir gencin son anda kurtulması araç kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Dörtyol Mevki E-90 karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir genç az daha süratli bir şekilde geçen tırın altında kalıyordu. Genç son anda yaptığı refleksle kurtuldu. Yaşanan bu anlar araç kamerası tarafından görüntülendi.