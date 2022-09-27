Video Yaşam Ankara Çubuk'ta trafik kazası: 1 yaralı | Video
Ankara Çubuk'ta trafik kazası: 1 yaralı | Video

Ankara Çubuk'ta trafik kazası: 1 yaralı | Video

27.09.2022 | 08:36

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde traktör taşıyan çekicinin devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken 3 araç hurdaya döndü.

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Kaza, Çubuk - Ankara yolu Güldarpı mevkinde meydana geldi. İddialara göre, seyir halindeki Haydar Elyıldırım yönetimindeki traktör yüklü çekici, önce orta refüjdeki aydınlatma direği ile ağaçlara çarptı. Çarpma sonucunda kontrolden çıkan çekicinin üzerindeki traktör yola savrularak Alparslan Demirkaya idaresindeki lüks otomobille çarpıştı. Kazada çekici sürücüsü Elyıldırım yaralanırken olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çubuk-Ankara yolunda ulaşım yaklaşık 2 saat durdu.

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