Video Yaşam Ankara merkezli 9 ilde Fetö/Pdy silahlı terör örgütü mensuplarına operasyon | Video
Ankara merkezli 9 ilde Fetö/Pdy silahlı terör örgütü mensuplarına operasyon | Video

Ankara merkezli 9 ilde Fetö/Pdy silahlı terör örgütü mensuplarına operasyon | Video

02.05.2023 | 08:39

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Fetö/Pdy silahlı terör örgütü mensuplarının Kamu Kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Adalet Teşkilatı Yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen 5'i Görevde, 1'i İhraç ve 8 Özel Sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi. 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere devam edildiği bildirildi.

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