Ankara’da bir araç yağmur sonrası göle dönen caddede yerin dibine gömüldü | Video
Ankara'da akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu ve şiddetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Bir aracın yağmur sonrası göle dönen caddede yerin dibine gömüldüğü görüldü.
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