Video Yaşam Ankara'da şiddetli fırtınada ağaç devrildi! Ağacın devrilme anı kamerada | Video
Ankara'da şiddetli fırtınada ağaç devrildi! Ağacın devrilme anı kamerada | Video

Ankara'da şiddetli fırtınada ağaç devrildi! Ağacın devrilme anı kamerada | Video

30.11.2021 | 16:03

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Ülke genelinde etkili olan fırtına ve yağışlı hava, Ankara'da da etkisini göstermeye başladı.

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Ankara'da öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ağaçlar devrilirken, bazı binaların da çatıları hasar gördü. Keçiören'de bir ağacın devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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