Video Yaşam Ankara’da silah kaçakçılığı yapan bir kişi yakalandı | Video
Ankara’da silah kaçakçılığı yapan bir kişi yakalandı | Video

Ankara’da silah kaçakçılığı yapan bir kişi yakalandı | Video

07.02.2024 | 11:35

Adana’dan Ankara’ya kanuna aykırı yollarla temin edilen silah ve mühimmatları getirttiği belirlenen bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K.'nın yasadışı yollarla elde edilen silah ve mühimmatları bir kargo şirketi aracılığıyla Adana'dan Ankara'ya getirttiğini tespit etti. Çalışmaların ardından söz konusu kargo şirketinin Altındağ ilçesindeki aracı ile F.K.'nın işyerinde yapılan aramalarda, 10 adet 'Sigsauer' marka 9mm çapında tabanca, 10 adet tabancalara ait şarjör, 58 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 30 adet 7.65 mm çapında tabanca mermisi, 4 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, 3 adet tabanca şarjörü ve 2 adet silah taşıma çantası ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K. ise adliyeye sevk edildi.

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