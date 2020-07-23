Anne ve bebeğinin aynı anda kalbi durdu! Mucize hayata dönüş... | Video

Van'da 36 haftalık hamileyken fenalaşarak hastaneye kaldırılan annenin bebeği ile birlikte kalbi durdu. Hemen müdahale eden sağlık görevlileri doğumu sezaryen ile gerçekleştirirken, anneyi ise kalp masajıyla hayata döndürdü. Anne ve bebeğini kalp masajıyla hayata döndürülmesinin ardından annenin bebeğine kavuşma anı ise duygu dolu anlar yaşattı.