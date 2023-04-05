Video Yaşam Annenin öldüğü, baba ve çocuklarının yaralandığı feci kaza kamerada | Video
Annenin öldüğü, baba ve çocuklarının yaralandığı feci kaza kamerada | Video

Annenin öldüğü, baba ve çocuklarının yaralandığı feci kaza kamerada | Video

05.04.2023 | 14:20

Konya’da dün akşam iftar saatinde, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki çarpması sonucu araçta bulunan annenin hayatını kaybettiği, sürücü baba ve 2 çocuğun yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, dün saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Belh Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Karakuş (33) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde araçta bulunan sürücünün eşi Ayşegül Karakuş'un (31) hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü Osman Karakuş ve çocukları A.K. (10) ile B.P.K. (4) ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Otomobilin ağaca çarptığı kaza cadde üzerindeki akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptığı görülüyor.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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