Annenin öldüğü, baba ve çocuklarının yaralandığı feci kaza kamerada | Video
Konya’da dün akşam iftar saatinde, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki çarpması sonucu araçta bulunan annenin hayatını kaybettiği, sürücü baba ve 2 çocuğun yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Otomobilin ağaca çarptığı kaza cadde üzerindeki akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptığı görülüyor.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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