Antalya'da çıkan fırtınada can veren Gülseren Çiçek'in yürekleri yakan bebek hayali | Video

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, dün otobüs beklerken fırtına nedeniyle devrilen durağın altında kalıp, yaşamını yitiren 27 yaşındaki Gülseren Çiçek'in olay esanında tüp bebek tedavisi için hastaneye gitttiği ortaya çıktı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, dün otobüs beklerken fırtına nedeniyle devrilen durağın altında kalıp, yaşamını yitiren Gülseren Çiçek'in (27) yakınları, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Gülseren'in kayınbiraderlerinden Özcan Çiçek (24), Ağabeyim ve yengemin çocukları olmuyordu. 2,5 senedir tedavi için hastaneye gidip geliyorlardı. Hastaneye gitmek için durağa geçmiş. Biraz yağmur yağıyormuş ondan sonra fırtına çıkmış. Yengem ne yapacağını şaşırmış, durağın arkasına geçmiş. Beklerken fırtına durağı devirmiş. Tamamen belediyenin sorumsuzluğu. İki vida çakıp bırakmışlar. Ağabeyim mobilyacıda çalışıyordu. Annem ve yengem serada çalışıyordu. Yengem durağın arkasında can verdi. Mağduruz, adalet istiyoruz dedi. Diğer kayınbiraderi Ömer Çiçek ise 2,5 yıl oldu evleneli. Çocukları olmuyordu; ama bebek hayali durakta bitti diye konuştu.