Antalya’da deniz üzerindeki oluşan devasa hortum korkuttu | Video
Antalya’nın Alanya ilçesinde deniz üzerinde görünen hortum korkuttu. O anları otelin balkonundan ve sihallerden kayda alan turistler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Denizli'den Alanya'ya tatile gelen Ümran Türkdönmez ,"İki tane hortum çıktı çok güzel, hayatımda ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştım. Daha önce böyle bir şey görmedim" dedi.
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