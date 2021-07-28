Video Yaşam Antalya'da dev yangın! Yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye ediliyor! İşte canlı görüntüler | Video

Antalya'da dev yangın! Yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye ediliyor! İşte canlı görüntüler | Video

Antalya'da dev yangın! Yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye ediliyor! İşte canlı görüntüler | Video
28.07.2021 | 15:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya'da dev yangın! Yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye ediliyor! İşte canlı görüntüler | Video 10:09
Antalya'da dev yangın! Yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye ediliyor! İşte canlı görüntüler | Video 28.07.2021 | 15:14
Antalya'da korkutan görüntü! Yangın yerleşim yerlerine ulaştı! Panik anları kamerada | Video 00:12
Antalya'da korkutan görüntü! Yangın yerleşim yerlerine ulaştı! Panik anları kamerada | Video 28.07.2021 | 15:02
Kocaeli'nde arabasında başından vurulup öldürülmüştü. 4 şüpheli böyle yakalandı | Video 02:35
Kocaeli'nde arabasında başından vurulup öldürülmüştü. 4 şüpheli böyle yakalandı | Video 28.07.2021 | 14:51
Antalya'da şahitlik meselesinde anne ve kızı plaj şemsiye sopasıyla darp edildi | Video 06:26
Antalya'da şahitlik meselesinde anne ve kızı plaj şemsiye sopasıyla darp edildi | Video 28.07.2021 | 14:22
Halil Sezai’nin Hak etti, tam dövemedim sözlerine yaşlı adamın avukatından suç duyurusu | Video 04:16
Halil Sezai’nin "Hak etti, tam dövemedim" sözlerine yaşlı adamın avukatından suç duyurusu | Video 28.07.2021 | 13:57
Artvin'de selde kaybolan Serdar Yiğit'ten acı haber | Video 03:46
Artvin'de selde kaybolan Serdar Yiğit'ten acı haber | Video 28.07.2021 | 13:56
Şanlıurfa'da çalışanı uyuyan manavdan 500 TL'lik hırsızlık anı kamerada 04:23
Şanlıurfa'da çalışanı uyuyan manavdan 500 TL'lik hırsızlık anı kamerada 28.07.2021 | 13:27
SON DAKİKA: Antalya'da yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı! 00:34
SON DAKİKA: Antalya'da yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı! 28.07.2021 | 14:09
Son dakika: İstanbul Beyoğlu’ndaki kanlı kavgada ölü sayısı 4 oldu! Kanlı buluşmanın tüm detayları ortaya çıktı 00:37
Son dakika: İstanbul Beyoğlu’ndaki kanlı kavgada ölü sayısı 4 oldu! Kanlı buluşmanın tüm detayları ortaya çıktı 28.07.2021 | 14:05
Türkiye’nin konuştuğu Bursa filmi büyük beğeni topladı | Video 01:47
Türkiye’nin konuştuğu Bursa filmi büyük beğeni topladı | Video 28.07.2021 | 13:40
Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen çifti cinayetinde kan donduran itiraf Canını sıkanları öldürttüm 04:29
Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen çifti cinayetinde kan donduran itiraf "Canını sıkanları öldürttüm" 28.07.2021 | 13:27
Eskişehir'de mobil aşı stantlarında kuyruk 02:24
Eskişehir'de mobil aşı stantlarında kuyruk 28.07.2021 | 13:06
Burdur'da yaşlı adama otomobilin çarpma anı kamerada 01:07
Burdur'da yaşlı adama otomobilin çarpma anı kamerada 28.07.2021 | 13:05
İstanbul’da antik dönemlere ait binlerce tarihi eser yakalandı | Video 03:29
İstanbul’da antik dönemlere ait binlerce tarihi eser yakalandı | Video 28.07.2021 | 13:00
İstanbul Sultangazi'de otobüsün altına giren motokurye ölümden döndü 00:31
İstanbul Sultangazi'de otobüsün altına giren motokurye ölümden döndü 28.07.2021 | 13:06
Tahtalı Göleti, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor | Video 05:26
Tahtalı Göleti, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor | Video 28.07.2021 | 13:00
Antalya'da motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde hayata tutundu 02:12
Antalya'da motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde hayata tutundu 28.07.2021 | 11:54
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta orman yangını! 03:32
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta orman yangını! 28.07.2021 | 13:10
Kavşağa ters şeritten girince motosiklete böyle çarptı | Video 02:11
Kavşağa ters şeritten girince motosiklete böyle çarptı | Video 28.07.2021 | 13:00
Eski eşinden saatlerce gördüğü işkenceyi böyle anlattı: Ya öldür ya da ambulans çağır | Video 02:50
Eski eşinden saatlerce gördüğü işkenceyi böyle anlattı: "Ya öldür ya da ambulans çağır" | Video 28.07.2021 | 13:00

Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.00 sıralarında 4 ayrı noktada başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, ekipler yangını söndürmek için büyük çaba harcıyor. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki yangınlara 2 uçak, 15 helikopter, 111 arazöz, 6 dozer ve 450 orman işçisiyle müdahale edildiğini bildirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.00 sıralarında 4 ayrı noktada başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, ekipler yangını söndürmek için büyük çaba harcıyor. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki yangınlara 2 uçak, 15 helikopter, 111 arazöz, 6 dozer ve 450 orman işçisiyle müdahale edildiğini bildirdi.

HASTALAR BAŞKA HASTANEYE NAKLEDİLDİ
Yangın, bölgedeki özel bir hastanenin yakınına kadar geldi. Alevlerin sirayet etme ihtimaline karşılık hastane tahliye edildi. Yatan hastalar başka bir hastaneye nakledilirken, alevler orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, hastaneye ulaşmadan kontrol altına alındı. Hastanenin Genel Müdürü Eşref Karamızrak, yangının hastane yakınına kadar geldiğini, ekiplerin müdahalesiyle hastaneye ulaşmadığını, tedbir amaçlı olarak da yatan hastaların başka hastanelere nakledildiğini söyledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA