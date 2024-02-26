Video Yaşam Antalya'da görenleri şaşkına çeviren olay: Sürekli kazaya karışan otomobilini binaya astı | Video
Antalya'da görenleri şaşkına çeviren olay: Sürekli kazaya karışan otomobilini binaya astı | Video

Antalya'da görenleri şaşkına çeviren olay: Sürekli kazaya karışan otomobilini binaya astı | Video

26.02.2024 | 12:31

Antalya’nın Alanya ilçesinde, kaza yaptığı otomobilini cezalandırmak isteyen adam akıllara gelmeyecek bir yöntem seçti. Mehmet Aydın, sürekli kazaya karışması nedeniyle böyle bir yönteme başvurduğunu ifade etti.

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Alanya Sugözü Mahallesi Kütürüp Mevkii'nde yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Aydın'ın, kullandığı otomobille geçtiğimiz gün kazaya karıştı. Aydın, daha sonra otomobilini evinin önünde dört gün bekletti. Ayan, daha sonra vinç yardımıyla iki katlı müstakil evinin çatısından halatla ile aracını binanın dışına astı. Yaklaşık bir ton ağırlığındaki 32 yaşındaki otomobili duvarda asılı görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Evin duvarında adeta şaha kalkmış şekildeki otomobilin görüntüsü mahalle halkını da şoke etti. Görenleri hayrete düşürecek şekilde duran otomobilinin kazaya karışmadığını iddia eden Aydın, başka araçlara ve duvarlara çarpması sebebiyle otomobilini iple bağlama şeklinde bir ceza verdiğini söyledi.

"ARIZA KİMDE DİYE DÜŞÜNDÜM, ARIZA ARABADA"
Otomobilin içinde bir şeye ihtiyacı olduğu zaman merdiveni kullandığını dile getiren Aydın, otomobilin kimseye zararının olmadığını ifade etti.
Zaman zaman asılı şekildeki otomobilinden müzik dinleyen Aydın, gelen tepkilerle ilgili ise, " Otomobilimle küçüklü kazalara karıştım. Bir ay önce ehliyetim gitti. Arıza kimde diye düşündüm, arıza otomobilimde. O yüzden astım otomobilimi. 4 gündür, 200 bin lira karım var" dedi.
Aydın, otomobilini yaklaşık 2 yıl boyunca buradan indirmeyeceğini sözlerine ekledi.

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