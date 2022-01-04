Video Yaşam Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

04.01.2022 | 13:11

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OTOMATİK OYNAT

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Antalya'da patenci 2 genç, halk otobüsü arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gençlerden biri cep telefonuyla kendisini görüntüleyen sürücüye el sallayıp, akrobatik hareketler sergiledi.

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Antalya Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndan Kızılırmak Caddesi'ne doğru seyir halinde olan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün arkasına tutunan 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçların hızla gittiği yolda rahat tavırlarıyla dikkati çeken patenci gençlerden biri, kendisini görüntüleyen sürücüye el sallarken, ayağını havaya kaldırıp akrobatik hareketler sergiledi. Yaklaşık 1 kilometre kadar bu şekilde giden gençler, durağa yanaşan otobüse tutunmayı bırakıp patenleriyle yola devam etti.

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