Video Yaşam Antalya’da TIR’a düzenlenen baskında 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi | Video
Antalya’da TIR’a düzenlenen baskında 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi | Video

Antalya’da TIR’a düzenlenen baskında 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi | Video

11.08.2022 | 18:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da TIR’a düzenlenen baskında 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi | Video 00:49
Antalya’da TIR’a düzenlenen baskında 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi | Video 11.08.2022 | 18:54
Boş araziye atılan lastikler ateşe verildi, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 02:34
Boş araziye atılan lastikler ateşe verildi, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 11.08.2022 | 16:49
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 00:58
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 11.08.2022 | 16:49
Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş gözaltına alındı | Video 01:07
Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş gözaltına alındı | Video 11.08.2022 | 16:46
Kocaeli ve Sakarya’yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü | Video 02:16
Kocaeli ve Sakarya’yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü | Video 11.08.2022 | 16:29
Serik’te silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 01:08
Serik'te silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 11.08.2022 | 16:20
132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video 02:11
132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video 11.08.2022 | 16:20
Antalya’da Kekova Adası’na bırakılan 160 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:45
Antalya'da Kekova Adası'na bırakılan 160 düzensiz göçmen yakalandı | Video 11.08.2022 | 15:24
Niğde’de iş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu | Video 00:20
Niğde'de iş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu | Video 11.08.2022 | 15:37
Kocaeli’de sokaklar şiddetli yağış sonrası adeta göle döndü | Video 02:31
Kocaeli'de sokaklar şiddetli yağış sonrası adeta göle döndü | Video 11.08.2022 | 15:25
Kırıkkale’de yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video 00:55
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video 11.08.2022 | 15:03
Eşini öldürüp sosyal medyada ‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan katil koca yakalandı | Video 02:23
Eşini öldürüp sosyal medyada ‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan katil koca yakalandı | Video 11.08.2022 | 15:03
Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmadı: 783 kök Hint Keneviri ele geçirildi | Video 01:57
Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmadı: 783 kök Hint Keneviri ele geçirildi | Video 11.08.2022 | 14:38
İstanbul Bayrampaşa’da sahte parfüm operasyonu | Video 00:39
İstanbul Bayrampaşa'da sahte parfüm operasyonu | Video 11.08.2022 | 13:34
Küçükçekmece’de feci kaza! Kız arkadaşına evlilik teklifi etmeye giderken otomobiliyle takla attı | Video 02:20
Küçükçekmece'de feci kaza! Kız arkadaşına evlilik teklifi etmeye giderken otomobiliyle takla attı | Video 11.08.2022 | 14:35
Uludağ eteklerinde orman yangını | Video 02:58
Uludağ eteklerinde orman yangını | Video 11.08.2022 | 10:17
Şişli’de simitçi ve esnaf birbirine girdi... O anlar kamerada | Video 00:23
Şişli’de simitçi ve esnaf birbirine girdi... O anlar kamerada | Video 11.08.2022 | 14:33
Bursa’da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi 2 gözaltı | Video 00:28
Bursa'da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi 2 gözaltı | Video 11.08.2022 | 14:15
Kontrolden çıkan araç restoran duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı | Video 00:31
Kontrolden çıkan araç restoran duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı | Video 11.08.2022 | 11:44
E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada | video 01:10
E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada | video 11.08.2022 | 11:03

Antalya’da TIR’a düzenlenen baskında 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA