Antalya'da üniversiteye hazırlanan Gülsüm’ün ‘Ölmek istemiyorum’ feryadı

Antalya'da Gülsüm Demiray (2I), kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eski erkek arkadaşı Aziz Seyis'ten gördüğü şiddeti SABAH’a anlatarak ”Diğer kadınlar gibi öldürülüp sokağa atılmak istemiyorum” diyerek yaşadığı kabus dolu günleri anlattı.

Antalya'da Gülsüm Demiray (2I), kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eski erkek arkadaşı Aziz Seyis'ten gördüğü şiddeti SABAH'a anlatarak "Diğer kadınlar gibi öldürülüp sokağa atılmak istemiyorum" diyerek yaşadığı kabus dolu günleri anlattı. İlişkilerinin 4'üncü ayında şiddet görme başladığını belirten Gülsüm, "İlk başta her şey çok iyiydi, kibardı. Sonrasında tokat attı, tehditler başladı. Ayrılmak istediğim zaman kapıma geliyordu. Gitmesini istiyordum, sabaha kadar neredeyse kapımda bekliyordu. Her kavgamızda kapımdaydı. İlerleyen zamanlarda şiddetlerin boyutu artmaya başladı" diye konuştu.