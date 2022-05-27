Araç kiralama yöntemi ile vatandaşları dolandıran çeteye operasyon! "Provizyon" adı altında para aldılar | Video

Kiralanan araçları teslim aldıktan sonra araçlara kasten zarar veren ve "Provizyon" adı altında müşterilerden para alarak dolandırıcılık olaylarına karışan Rent A Car firmalarının çalışanları operasyonla yakalandı. Sekiz kişi gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturmasını İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri yürüttü. Bazı Araç kiralama (Rent A Car) firmalarında çalışan kişilerin kiralanan ve daha sonra teslim aldıkları araçlara kasten zarar verdikleri ve "Provizyon" adı altında aldıkları paraları iade etmeyerek müşterileri organize bir şekilde dolandırdıkları tespit edildi. Söz konusu yöntemle haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 10 kişinin yakalanması adına çok sayıda adrese baskın yapıldı. 1'i iş yeri 11 adreste yapılan aramalarda sekiz kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda 1'i kuru sıkı üç ruhsatsız tabanca, üç senet, senet fotokopileri ve çok sayıda araç kiralama sözleşmeleri ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.