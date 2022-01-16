Video Yaşam Araç sahiplerinin korkulu rüyası olmuşlardı! Aküleri satarken yakalandılar | Video
Araç sahiplerinin korkulu rüyası olmuşlardı! Aküleri satarken yakalandılar | Video

Araç sahiplerinin korkulu rüyası olmuşlardı! Aküleri satarken yakalandılar | Video

16.01.2022 | 11:00

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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; park halindeki araçların akülerini çalan iki kişiyi çaldıkları aküleri bir iş yerine satarken suçüstü yakaladı.

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İstanbul'da E.E. ve M.K. isimli iki kişi; Eyüp Sultan ve Gaziosmanpaşa İlçeleri'nde 2'si kapkaç, 4'ü otodan hırsızlık, 2'si otomobil hırsızlığı ve 1'i mala zarar verme olmak üzere toplamda 9 suça karıştı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; açık kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri, park halindeki araçlardan çaldıkları aküleri Eyüp Sultan İlçesi'nde bulunan bir iş yerine satarken suçüstü yakaladı.

İki şüphelinin karıştıkları olaylarda çaldıkları bir otomobil ve bir motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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