Araç satışında sahte dekont oyunu cezaevinde bitti | Video 24.11.2023 | 12:43 İzmir’de bir kişinin aracını noterde sahte dekont göstererek parasını vermeden alan 4 dolandırıcı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz 5 Kasım'da meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araç sahibi M.Y.'nin sahte dekont dolandırıcılığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışmada şüphelilerin otomobilin satış bedeli olan 240 bin liralık sahte dekont hazırladıkları ve parayı mağdur M.Y'nin banka hesabına gönderdiklerini söyleyip, otomobilin satışını aldıkları belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler; Z.A, A.K, Y.D. ve İ.D. operasyon ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aracın ise tutuklu şahısta olduğu ve aracın üzerinde tedbir bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan zanlılar, çevredeki güvenlik kameraları ile noterde bulunan güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde; şahısların mağdur ile birlikte notere girdikleri ve sonrasında çıkarak kaldırımda ayaküstü görüştükleri yer aldı.