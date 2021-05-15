Aracın motoruna sıkışan yavru kedi itfaiye eri tarafından kurtarıldı | Video
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir otomobilin motor kısmına girip sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan kediyi ise çevredeki vatandaşlar salam ve sütle besledi.
Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin sahibi, otomobilinin içerisinden kedi sesi geldiğini fark etti. Sesin kaynağını çözemeyen vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otomobilin bulunduğu adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yavru kedinin otomobilin motor kısmında sıkıştığını tespit etti. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yavru kediyi kucaklayan vatandaşlar, aç kaldığını düşünerek elleriyle beslediler.