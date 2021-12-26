Araçla “MET” satıyordu! Suçüstü yakaladılar | Video

İstanbul’da araçla uyuşturucu satışı yapan bir kişi; kısaca “MET” adı verilen 221.75 gram Metamfetamin maddesi ile suçüstü yakalandı.

İstanbul Polisi; Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan şüpheli İ.Ş.'nin üzerinde 6 parça halinde toplam 221.75 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan hakkında yasal işlem yapılan İ.Ş. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.