Araçla “MET” satıyordu! Suçüstü yakaladılar | Video

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İstanbul’da araçla uyuşturucu satışı yapan bir kişi; kısaca “MET” adı verilen 221.75 gram Metamfetamin maddesi ile suçüstü yakalandı.
İstanbul Polisi; Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan şüpheli İ.Ş.'nin üzerinde 6 parça halinde toplam 221.75 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan hakkında yasal işlem yapılan İ.Ş. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.