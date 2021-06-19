Video Yaşam Ardahan'da ormanlık alandaki domuz sürüsü kamerada

Ardahan'da ormanlık alandaki domuz sürüsü kamerada

Ardahan'da ormanlık alandaki domuz sürüsü kamerada
19.06.2021 | 09:36

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Ardahan’da sürü halinde meradan ormanlık alana doğru ilerleyen domuz sürüsü görüntülendi. Ardahan’da zaman zaman karayoluna kadar inen yaban domuzları bu kez meradan ormanlık alana giderken sürü halinde görüntülendi.

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Ardahan'ın Hanak ilçesinde ormanlık alana sürü halinde gelen domuzlar, vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. Araçlarıyla köylerine giden vatandaşlar meradan geçerek ormanlık alana doğru ilerleyen domuzları cep telefonlarıyla kaydetti.


İnsanları fark eden domuz sürüsü bir süre sonra hızla ormanlık alana ilerliyor.

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