Arnavutköy’de girdikleri evi 1 saat boyunca soyan hırsızlar kamerada | Video
Arnavutköy’de 2 hırsız, girdikleri evde 1 saat boyunca kalarak tansiyon aleti, klima, televizyon gibi birçok eşyayı çaldı. Ticari araca yükledikleri eşyalarla 20 kilometre dolaşarak izlerini kaybettirmeye çalışan hırsızlar yakalandı. Hırsızların ticari araçla evin bahçesine girdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 hırsızın bir ticari araçla evin bahçesine girdikleri ve çeşitli güzergahları kullanarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
Ağrı'da kar yağışının ardından don etkili oldu | Video 27.01.2024 | 13:18
00:40
00:28
Şanlıurfa’da silah ticareti operasyonunda 8 tutuklama | Video 27.01.2024 | 13:01
02:39
Arnavutköy’de girdikleri evi 1 saat boyunca soyan hırsızlar kamerada | Video 27.01.2024 | 13:00
03:28
02:01
Sepet sarkıtarak uyuşturucu satıyordu! Yakalanıp tutuklandı | Video 27.01.2024 | 11:54
00:09
00:39
01:12
Mersin'de hortum cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 27.01.2024 | 12:15
00:49
Sehpaya zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi | Video 27.01.2024 | 11:57
03:06
00:55
Bitlis ve Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 tutuklama | Video 27.01.2024 | 11:44
01:02
Kaçan hükümlü uyuşturucu taciri dron yardımı ile yakalandı | Video 27.01.2024 | 11:13
01:27
07:55
32 haftalık hamile kadın minibüste doğum yaptı! | Video 27.01.2024 | 10:06
00:42
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı | Video 27.01.2024 | 10:05
00:38
Jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 27.01.2024 | 09:58
00:34
Menderes açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem | Video 27.01.2024 | 09:31
00:19
Kütahya’da silah taciri 37 kurusıkı tabanca ile yakalandı | Video 27.01.2024 | 09:30
02:30
Meteoroloji saat vererek uyardı: 26 il için kar ve yağmur alarmı! | Video 27.01.2024 | 09:41