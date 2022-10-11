Arnavutköy’de La Casa De Papel maskeli hırsızlar mahalleye dadandı | Video

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Arnavutköy’de ünlü dizi La Casa De Papel'deki gibi Salvador Dali maskesi takan hırsızlar mahalleliyi isyan ettirdi. Ellerinde demir kesme makası ve maskeler ile sokakta dolaşan hırsızlar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
"DIŞARI ÇIKMAYA KORKAR OLDUK, TEDİRGİNİZ"
Uzun yıllardır mahalle de yaşayan ve garajı soyulan Recep Yaşar, "Gece saat 02.00 gibi ellerinde makaslar ile burada geziyorlar. Buraya polis geliyor ama saklanıyorlar polislerde bulamıyor genelde garajları soyuyorlar. Sokakta çok rahat şekilde dolaşıyorlar bizim mahalleye dadanmış durumdalar. Bilmediğimiz maskeler ile burada dolaşıyorlar buda bizi tedirgin ediyor. Burada hırsızlık gerçekten çok olmaya başladı ben 30 senedir burada yaşıyorum yaklaşık 1 senedir bu durumu yaşıyoruz. Komşularımız da mağdur durumda bizde mağduruz gece işten gelenler oluyor dışarı çıkmaya korkar duruma geldik artık. Elinde belki silah var bir şey desek canımızdan olacağız yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
"GENÇLERİMİZ NÖBET TUTUYOR AMA CAN GÜVENLİKLERİ YOK"
Yavuz Genç, "Araçların içerisindeki ürünler çalınıyor araçlarını da yokuşa bırakıp yürüyerek geliyorlar ses olmaması için. Gece yarısında özellikle geliyorlar bizi de tedirgin ediyor artık huzursuz durumdayız çoluk, çocuğumuz var. maddi olarak zararımız var mahalle halkı olarak şikayetçiyiz. Bu olaylardan dolayı gençlerimiz gece yarısına kadar dolaşıyorlar ama onlar da tehlikeli ve korkuyoruz" şeklinde konuştu.