Arnavutluk’ta mahkeme Thodex’in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı | Video
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Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 17 Kasım'da verilen Türkiye’ye iade edilme kararı, bugün Durres Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.
Özer'in Avukatı duruşmada Elbasan mahkemesinin kararın bozulmasını ve davanın tekrar birinci mahkemede görülmesini isteğini ve Özer hakkında Türk medyasında çıkan haberlerin tercüme edilip mahkemeye sunulmasını talep etmişti.
İLK TEMYİZ DURUŞMASI 16 ARALIK'TA YAPILMIŞTI
Öte yandan Özer'in, Türkiye'ye iadesiyle ilgili Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi'nde 17 Kasım'da yapılan karar duruşmasında Türkiye'ye iade edilmesine hükmedilmişti. Özer kararı temyize taşımış, 16 Aralık'ta Durres kentindeki Temyiz Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. Özer'in Avukatının duruşmaya katılmaması sonucu duruşma 20 Aralık'a ertelenmişti. Avukatın 20 Aralık'taki duruşmaya bir kez daha katılmaması sonucu duruşma 27 Aralık tarihine ertelenmişti.
Elbasan Savcılığı, Özer'in "suç örgütü kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları nedeniyle Türkiye'ye iade edilmesini istiyor.
İTİRAZ ETME HAKKI VAR
Arnavutluk yasalarına göre, Özer iade kararını Yüksek Mahkemeye taşıyabilecek. Ancak Arnavutluk Adalet Bakanlığı tarafından Yüksek Mahkeme duruşmasını beklemeden kararını imzalayabilir.