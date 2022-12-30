Arnavutluk’ta mahkeme Thodex’in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı | Video

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 17 Kasım'da verilen Türkiye’ye iade edilme kararı, bugün Durres Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve Ağustos ayında yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında yakalanarak 17 Kasımda Türkiye'ye iade edilmesi kararı verilmişti. Özer'in temyize gittiği mahkemede karar bugün açıklandı. Özer ve avukatı mahkemeye gerekçe sunmadan katılmazken, hakim davanın Özer olmadan ve mahkeme tarafından tayin edilen avukat ile devam edilmesine hükmetti. Özer'in Avukatı taleplerinin geçerli olduğunu ifade ederken, Durres Savcılığı ise Özerin iade kararın onanmasını istedi. Kararı açıklayan hakim, Elbasan mahkemesinin kararın onanmasını ve Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine kararı aldı.Özer'in Avukatı duruşmada Elbasan mahkemesinin kararın bozulmasını ve davanın tekrar birinci mahkemede görülmesini isteğini ve Özer hakkında Türk medyasında çıkan haberlerin tercüme edilip mahkemeye sunulmasını talep etmişti.Öte yandan Özer'in, Türkiye'ye iadesiyle ilgili Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi'nde 17 Kasım'da yapılan karar duruşmasında Türkiye'ye iade edilmesine hükmedilmişti. Özer kararı temyize taşımış, 16 Aralık'ta Durres kentindeki Temyiz Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. Özer'in Avukatının duruşmaya katılmaması sonucu duruşma 20 Aralık'a ertelenmişti. Avukatın 20 Aralık'taki duruşmaya bir kez daha katılmaması sonucu duruşma 27 Aralık tarihine ertelenmişti.Elbasan Savcılığı, Özer'in "suç örgütü kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları nedeniyle Türkiye'ye iade edilmesini istiyor.Arnavutluk yasalarına göre, Özer iade kararını Yüksek Mahkemeye taşıyabilecek. Ancak Arnavutluk Adalet Bakanlığı tarafından Yüksek Mahkeme duruşmasını beklemeden kararını imzalayabilir.