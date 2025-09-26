Artvin'de mest eden sis bulutları böyle görüntülendi | Video 26.09.2025 | 12:04 Artvin'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehir merkezinde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Kentin üzerine çöken sis bulutları, izleyenleri hayran bıraktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çoruh Nehri yamacında kurulu olan Artvin, doğasıyla olduğu kadar sisli manzaralarıyla da dikkat çekiyor. Yüksek kesimlerden şehir merkezine kadar yayılan sis, özellikle sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sisle birlikte Artvin adeta bulutların arasında kayboldu.Etkileyici manzaralar, içerik üreticisi Kamil Karayer tarafından drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü, çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.