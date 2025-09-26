Video Yaşam Artvin'de mest eden sis bulutları böyle görüntülendi | Video
Artvin'de mest eden sis bulutları böyle görüntülendi | Video

Artvin'de mest eden sis bulutları böyle görüntülendi | Video

26.09.2025 | 12:04

Artvin'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehir merkezinde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Kentin üzerine çöken sis bulutları, izleyenleri hayran bıraktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çoruh Nehri yamacında kurulu olan Artvin, doğasıyla olduğu kadar sisli manzaralarıyla da dikkat çekiyor. Yüksek kesimlerden şehir merkezine kadar yayılan sis, özellikle sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sisle birlikte Artvin adeta bulutların arasında kayboldu.

Etkileyici manzaralar, içerik üreticisi Kamil Karayer tarafından drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü, çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Artvin’de mest eden sis bulutları böyle görüntülendi | Video 00:45
Artvin'de mest eden sis bulutları böyle görüntülendi | Video 26.09.2025 | 12:04
Liseli öğrencinin telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs kamerada | Video 01:14
Liseli öğrencinin telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs kamerada | Video 26.09.2025 | 12:04
Ardahan’da 20 milyon TL’lik nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama | Video 00:32
Ardahan’da 20 milyon TL’lik nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama | Video 26.09.2025 | 11:12
Küçükçekmece’de kadını zorla araca bindirip böyle götürdü | Video 00:43
Küçükçekmece'de kadını zorla araca bindirip böyle götürdü | Video 26.09.2025 | 10:57
Dinlenme tesisinde kalp krizi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti | Video 00:45
Dinlenme tesisinde kalp krizi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti | Video 26.09.2025 | 10:22
Tekirdağ’da 3 otomobil ve 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 00:52
Tekirdağ'da 3 otomobil ve 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 26.09.2025 | 09:34
Kağıthane’de 5 katlı bina alevlere teslim oldu | Video 06:02
Kağıthane’de 5 katlı bina alevlere teslim oldu | Video 26.09.2025 | 08:44
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 02:20
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 25.09.2025 | 22:42
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 01:35
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 25.09.2025 | 22:39
Burdur’da sokak köpeklerinin saldırdığı kadın yaralandı: Yardıma gelmeselerdi belki de ölmüş olacaktım! | Video 03:03
Burdur'da sokak köpeklerinin saldırdığı kadın yaralandı: "Yardıma gelmeselerdi belki de ölmüş olacaktım!" | Video 25.09.2025 | 16:34
Bayrampaşa Metris Cezaevi’nin yanındaki otluk alanda korkutan yangın | Video 03:58
Bayrampaşa Metris Cezaevi’nin yanındaki otluk alanda korkutan yangın | Video 25.09.2025 | 16:04
Çorum’da petshop dükkanında işlenen cinayetin 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 03:54
Çorum'da petshop dükkanında işlenen cinayetin 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 25.09.2025 | 15:47
Öğrenciler şakalaşırken yaşlı adamı raylara düşürdü! Korku dolu anlar kamerada | Video 05:19
Öğrenciler şakalaşırken yaşlı adamı raylara düşürdü! Korku dolu anlar kamerada | Video 25.09.2025 | 15:31
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 06:53
Kağıthane'de avukata silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 25.09.2025 | 15:11
Beton mikseri devrildi, sürücüsü hafif şekilde yaralandı | Video 00:47
Beton mikseri devrildi, sürücüsü hafif şekilde yaralandı | Video 25.09.2025 | 14:25
TikTok’ta bir skandal daha: 6 yaşındaki oğluyla para için dans etti! | Video 05:20
TikTok'ta bir skandal daha: 6 yaşındaki oğluyla para için dans etti! | Video 25.09.2025 | 12:51
TIR şoförüne ’neden aracımıza çarptın’ deyip darbettiler! O anlar kamerada | Video 01:39
TIR şoförüne 'neden aracımıza çarptın' deyip darbettiler! O anlar kamerada | Video 25.09.2025 | 12:47
Polisi görünce arıza yaptığı gerekçesiyle aracını emniyet şeridine çekti, ehliyetsiz olduğu çıktı! | Video 00:47
Polisi görünce arıza yaptığı gerekçesiyle aracını emniyet şeridine çekti, ehliyetsiz olduğu çıktı! | Video 25.09.2025 | 11:42
Anne ve 3 yaşındaki kızının hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:30
Anne ve 3 yaşındaki kızının hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.09.2025 | 11:34
Kağıthane’de İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada | Video 02:52
Kağıthane'de İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada | Video 25.09.2025 | 11:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY