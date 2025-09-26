Artvin'de mest eden sis bulutları böyle görüntülendi | Video
Artvin'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehir merkezinde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Kentin üzerine çöken sis bulutları, izleyenleri hayran bıraktı.
Etkileyici manzaralar, içerik üreticisi Kamil Karayer tarafından drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü, çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Artvin'de mest eden sis bulutları böyle görüntülendi | Video 26.09.2025 | 12:04
01:14
Liseli öğrencinin telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs kamerada | Video 26.09.2025 | 12:04
00:32
00:43
Küçükçekmece'de kadını zorla araca bindirip böyle götürdü | Video 26.09.2025 | 10:57
00:45
Dinlenme tesisinde kalp krizi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti | Video 26.09.2025 | 10:22
00:52
06:02
Kağıthane’de 5 katlı bina alevlere teslim oldu | Video 26.09.2025 | 08:44
02:20
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 25.09.2025 | 22:42
01:35
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 25.09.2025 | 22:39
03:03
03:58
Bayrampaşa Metris Cezaevi’nin yanındaki otluk alanda korkutan yangın | Video 25.09.2025 | 16:04
03:54
05:19
06:53
Kağıthane'de avukata silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 25.09.2025 | 15:11
00:47
Beton mikseri devrildi, sürücüsü hafif şekilde yaralandı | Video 25.09.2025 | 14:25
05:20
TikTok'ta bir skandal daha: 6 yaşındaki oğluyla para için dans etti! | Video 25.09.2025 | 12:51
01:39
00:47
04:30
02:52
Kağıthane'de İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada | Video 25.09.2025 | 11:00