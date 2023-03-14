Aşiretin sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu! Bavullara koyarak salondan çıkardılar... | Video
Kars'ın en büyük aşiretlerinden biri olan Mılli aşiretinin Sultanbeyli'de düzenlediği sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu. Gecenin sonunda 11 milyon 750 bin TL para toplandı. Masa üzerinde toplanan balya balya paralar bavullara koyularak salondan çıkarıldı.
Adem Baran, "Misafirlerimizden Allah razı olsun. Çok kalabalıktı. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. 11 milyon 750 bin TL geldi. Herkese çok teşekkür ediyorum " dedi.
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