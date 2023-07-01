Video Yaşam Aşırı hız yapan lüks araç aydınlatma direğine böyle çarptı | Video
Aşırı hız yapan lüks araç aydınlatma direğine böyle çarptı | Video

Aşırı hız yapan lüks araç aydınlatma direğine böyle çarptı | Video

01.07.2023 | 13:34

Denizli’de Kurban Bayramı’nın ilk günü aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan lüks otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından bir petrol çalışanı, başka bir araca gaz doldurduğu sırada kazayı fark ederek hemen müdahale etmek için harekete geçti. Ancak bu sırada yakıtı açık bırakması, kısa süreliğine endişe oluşturdu.

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Kaza, Kurban Bayramı'nın birinci günü saat 12.20 civarında Çal ilçesine bağlı İsmailler Mahallesi'nde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, ilçenin girişindeki yolda aşırı hız yapan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından, çevredeki sürücüler ve bir petrol çalışanı, olaya ilk müdahalede bulundu ve bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İhbar üzerine sağlık ekipleri ve trafik ekibi olay yerine yönlendirildi. Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın ardından ise endişe verici bir durum daha güvenlik kamerasına yansıdı. Bir petrol çalışanı, başka bir araca gaz doldurduğu sırada kazayı fark ederek hemen müdahale etmek için harekete geçtiği ve bu sırada yakıtı açık bıraktığını fark etmesi üzerine geri döndüğü anlar daha büyük bir faciayı önledi.

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