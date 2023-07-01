Aşırı hız yapan lüks araç aydınlatma direğine böyle çarptı | Video
Denizli’de Kurban Bayramı’nın ilk günü aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan lüks otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından bir petrol çalışanı, başka bir araca gaz doldurduğu sırada kazayı fark ederek hemen müdahale etmek için harekete geçti. Ancak bu sırada yakıtı açık bırakması, kısa süreliğine endişe oluşturdu.
İhbar üzerine sağlık ekipleri ve trafik ekibi olay yerine yönlendirildi. Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazanın ardından ise endişe verici bir durum daha güvenlik kamerasına yansıdı. Bir petrol çalışanı, başka bir araca gaz doldurduğu sırada kazayı fark ederek hemen müdahale etmek için harekete geçtiği ve bu sırada yakıtı açık bıraktığını fark etmesi üzerine geri döndüğü anlar daha büyük bir faciayı önledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:23
Aşırı hız yapan lüks araç aydınlatma direğine böyle çarptı | Video 01.07.2023 | 13:34
00:27
Çocukların baraj suyuna tehlikeli atlayışı yürekleri ağza getirdi | Video 01.07.2023 | 13:34
00:39
Çocukların bayram sevinci kazayla sonuçlandı: 3 çocuk yaralandı | Video 01.07.2023 | 11:13
01:18
01:53
Samsun'da 5 gündür kayıp pastane sahibi aracında ölü bulundu | Video 01.07.2023 | 09:48
00:59
İzmir’de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01.07.2023 | 09:47
01:11
Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 01.07.2023 | 09:46
00:29
İzmir'de bayram dönüşünde feci kaza: 4 ölü, 21 yaralı | Video 01.07.2023 | 08:44
01:43
Beşiktaş İskelesi'nde silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 01.07.2023 | 08:43
01:43
Düzce’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı | Video 01.07.2023 | 08:43
01:55
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü, sürücü olay yerinden kaçtı | Video 01.07.2023 | 08:43
00:59
00:30
Şarjdaki telefonu çıkartırken elektrik akımına kapıldı | Video 30.06.2023 | 16:38
01:10
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! | Video 30.06.2023 | 16:18
02:37
Zeytinburnu’nda taksi şoförü aracının içine ölü bulundu | Video 30.06.2023 | 16:12
01:12
Pendik'te kafeye silahlı saldırı kamerada | Video 30.06.2023 | 16:02
02:23
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuk, toprağa verildi | Video 30.06.2023 | 15:59
00:10
Satışa hazır uyuşturucularla suçüstü yakaladılar | Video 30.06.2023 | 15:58
00:47