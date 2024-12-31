Ataşehir'de kaza sonrası tekmeli yumruklu kavga | Video 31.12.2024 | 10:41 Ataşehir'de yaşanan trafik kazası sonrası iki taraf arasında sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün akşam saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taraflar arasında yaşanan trafik kazası sonrası sözlü tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma iki grup arasında tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Dakikalarca sokak ortasında kavga eden tarafları vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.