Ataşehir’de yanan 17 katlı iş merkezi havadan görüntülendi | Video 31.07.2023 | 12:05 Ataşehir’de iş merkezi olarak kullanılan Aktif Han Plaza isimli 17 katlı plazanın dış cephesi alev alev yandı. Yanan bina dron ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi'nde Ali Ay Sokak'ta bulunan Aktif Han Plaza isimli 17 katlı binada saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıktığı bina havadan görüntülendi.