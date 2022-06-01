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İstanbul'da araçların kaputlarını çalıp satan hırsız yakalandı | Video 01.06.2022 | 12:03
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Haziran 2022 Çarşamba atv izle! | Video 01.06.2022 | 11:30
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Hayalet ekran hırsızları yakalandı | Video 01.06.2022 | 12:03
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Tren raylarının vidasını çalan hırsız, faciaya neden oluyordu | Video 01.06.2022 | 10:44
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Nemrut Krater Gölü ve Kalderası ziyaretçi akınına uğruyor | Video 01.06.2022 | 09:22
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İstanbul'da 285 kaçak göçmen yakalandı | Video 01.06.2022 | 09:00
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