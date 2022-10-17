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OTOMATİK OYNAT
02:19
Kentin göbeğinden tekme tokat kavga kamerada | Video 17.10.2022 | 10:25
00:16
İzmir'de uyuşturucu ticaretine polisten suçüstü | Video 17.10.2022 | 10:21
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02:28
Adana'da DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama | Video 17.10.2022 | 10:20
02:07
10:47
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 17 Ekim 2022 Pazartesi atv izle! | Video 17.10.2022 | 10:32
03:25
Merdiven boşluğuna düşen baykuş böyle kurtarıldı | Video 17.10.2022 | 10:12
01:36
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu | Video 17.10.2022 | 10:08
01:19
00:56
İstanbul'da 9 milyon değerinde kaçak ilaç ele geçirildi | Video 17.10.2022 | 09:55
01:26
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Silahla oynarken kendisini vurdu | Video 17.10.2022 | 08:40
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Türk çoban köpeği ırkları podyuma çıktı | Video 17.10.2022 | 08:40
02:35
Küçükçekmece'de otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi | Video 17.10.2022 | 08:43
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İzmir’de trafikte yol verme kavgası: 2’si ağır 4 yaralı | Video 17.10.2022 | 08:40
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Fethiye’de feci kaza! Kurye havda takla atarak metrelerce savruldu | Video 16.10.2022 | 22:09
06:35
Polis denetiminden kaçarken kaza yaptı, uyuşturucular yola saçıldı | Video 16.10.2022 | 15:59
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Ekim 2022 Pazartesi atv canlı yayınını tamamı kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
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