ATV Haber ekibine çirkin saldırı kamerada! Hastanelik oldular | Video

Atv haber muhabiri Sultan Akdoğan ve kameraman Hakan Aykaç dün haber için gittikleri rezidansta saldırıya uğradı. Kendilerine saldıran kadını şikayet eden ikili, darp raporu aldı. O anlar Aykaç'ın kamerasına böyle yansıdı.

Ankara'da bir rezidansta yaşayan çiftin bina güvenliğini darp ettiği bilgisine ulaşan Atv Haber ekibi dün olay yerine gitti. Önce mağdur ile konuştular. Sonra iddiaların hedefindeki çiftin kapısı çaldılar. Güvenlik görevlisine saldıran Dilan Beyhanlı aynı tavrı habercilere karşı da sürdürdü. Atv haber muhabiri Sultan Akdoğan ve kameraman Hakan Aykaç'ı önce tehdit etti, sonra da saldırdı. O anlar Hakan Aykaç'ın kamerasına an be an yansıdı. Saldırıya uğrayan muhabir Sultan Akdoğan darp raporu aldı ve şikayetçi oldu.