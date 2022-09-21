ATV Haber ekibine çirkin saldırı kamerada! Hastanelik oldular | Video

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Kontrolden çıkan tur midibüsü ışıklarda bekleyen araçlara çarptı | Video 20.09.2022 | 16:11
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Antalya açıklarında 283 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 20.09.2022 | 14:56
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Düğün gürültüsüne ceza geldi | Video 20.09.2022 | 14:55
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Atv haber muhabiri Sultan Akdoğan ve kameraman Hakan Aykaç dün haber için gittikleri rezidansta saldırıya uğradı. Kendilerine saldıran kadını şikayet eden ikili, darp raporu aldı. O anlar Aykaç'ın kamerasına böyle yansıdı.