Video Yaşam Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı | Video

Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı | Video

Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı | Video
17.05.2021 | 10:44

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Eşi ile yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren 'Avatar Atakan' lakaplı Çağan Atakan Arslan, sosyal medya hesabından ilginç bir video paylaştı. Karısı Serap Korkmaz ile fotoğraf çektiren Arslan, arkadaşının "Karını suya at 500 lira vereceğim" teklifini anında kabul ederek eşini suya attı. Eşi Korkmaz ise, daha sonra Arslan'ın kafasında yumurta kırarak intikamını aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Survivor yarışmasıyla şöhreti yakalayan 'Avatar Atakan' lakaplı milli sporcu Çağan Atakan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Eşi ve oğluyla verdiği mutlu pozları sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Atakan, son paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti. Serap Korkmaz ile mutlu bir evlilik sürdüren Atakan Arslan, eşiyle fotoğraf çektirdiği sırada arkadaşının "Serap'ı suya at 500 TL vereceğim" sözlerine kayıtsız kalmadı.

İDDİA UĞRUNA EŞİNİ HAVUZA ATTI
Hiç düşünmeden eşi Serap Korkmaz'ı yanındaki havuza atan Arslan, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü çiftin videosu Avatar'ın takipçilerini ikiye böldü.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Bazı kullanıcılar "Hiç hoş değil", "Eşine ayıp etmiş", "Komik değil" gibi yorumlarla Atakan Arslan'ı eleştirirken; bazıları da "Eğlenmişler ne var bunda", "Gayet eğlenceli", "Çok tatlılar" şeklinde yorum yaptı.

İNTİKAMINI ALDI
Korkmaz, paylaşımına; "500 tl verseler de ben yapmazdım , ama sizler ve kendim için bu intikamı almam gerekiyordu. 48 kilo gördün hafife aldın. Kafanda yumurtayı kırdım ama yine insaflıyım deterjanlı suyla temizledim" notunu düştü.

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